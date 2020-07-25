وعد اداري يعيد الصيني لتدريبات المريخ

علمت ( السوداني) ان مجلس المريخ احتوى من جديد ازمة اللاعب عماد الصيني والخاصة بإعلانه الأخير توقفه عن المشاركة في تدريبات الفريق الاول على خلفية عدم الايفاء بالالتزامات المالية تجاهه.

ويطالب الصيني بسداد مبلغ وقدره (330) الف جنيه عبارة عن مستحقات مالية متأخرة منذ العام الماضي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب ان الاخير تلقي اتصالات خلال الساعات الماضية حيث حصل على وعد قاطع من مجلس الادارة بتسليمه مبلغ مالي قبل حلول عيد الاضحي المبارك.

وقال المصدر ان الصيني وافق على العودة للمشاركة في التدريبات وسيكون متواجداَ في مران الفريق الذي سيجري اليوم.