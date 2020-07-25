الأحمر يعاود التحضيرات اليوم

يعاود فريق الكرة الاول بالمريخ التدريبات اليوم (السبت) استعداداً لمواجهات الدوري الممتاز التي ستنطلق اغسطس المقبل.

وكان المدرب العام للفريق الكابتن الضو قدم الخير منح اللاعبين راحة من التدريبات امس ( الجمعة) وينتظر ان يطمئن الجهاز الفني بقيادة الالماني موير على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين خلال التدريبات.

كما يتوقع ان يقدم الاطار الفني تقريراً وافياً لمدرب الفريق امين المسلمي عن اعداد الفريق، وجاهزية كل لاعب علي حدة استعداداً لمقبل الاستحقاقات.