ابراهومة يرفع ايقاع تدريبات الخرطوم

رفع مدرب الخرطوم الوطني الكابتن ابراهيم حسين (ابراهومة) ايقاع التحضيرات في فريقه وذلك استعداداً لانطلاقة المباريات المتبقية من منافسة الدوري.

ويأمل الخرطوم الوطني بقيادة الديسكو تقديم مردود فني مختلف فيما تبقى من استحقاقات الموسم الجاري.

وبدأ الخرطوم الوطني، مسلسل التدريبات في غضون الايام الماضية وسط حضور مميز من قبل اللاعبين.

وكان ابراهومة قد خاطب لاعبيه واوصي بضرورة الجدية والعمل على تقديم الافضل خلال المباريات القادمة مشيراً الى ان الفريق تنتظره مقابلات صعبة يجب ان يكون فيها الافضل.