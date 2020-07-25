الكشف عن التفاصيل الكاملة لبرمجة الدوري

تمّ الفراغ من برمجة الأسابيع الأربع الأولى للدوري الممتاز بحسب رئيس اللجنة المنظمّة الفاتح باني.

ووفقًا لبرمجة الأسابيع التي فرغت منها لجنة المسابقات”، فإنّ مباريات الأسبوع الثالث عشر ستبدأ في التاسع عشر من أغسطس المقبل، بملاقاة الهلال الخرطوم ونظيره الخرطوم الوطني، فيما سيلعب المريخ الخرطوم أمام الفلاّح عطبرة، ويواجه الرابطة كوستي نظيره الوادي نيالا، وينازل الأهلي عطبرة منافسه الأهلي الخرطوم، فيما يلعب هلال كادوقلي أمام هلال الفاشر، ويلاقي الأهلي شندي نظيره الأهلي مروي، وينازل هلال الأبيض نظيره المريخ الفاشر.

وضمن الأسبوع الرابع عشر، فسيلعب المريخ أمام هلال الأبيض، حي الوادي أمام الشرطة القضارف، الخرطوم الوطني يلاقي مريخ الفاشر، والأهلي شندي يقابل هلال كادوقلي، فيما يلعب الأهلي مروي أمام الأهلي عطبرة، ويلاقي حي العرب بورتسودان نظيره الفلاّح عطبرة، وسيلعب هلال الفاشر أمام الرابطة كوستي، وينازل الأهلي الخرطوم نظيره الهلال الخرطوم.

أمّا مباريات الأسبوع العاشر المؤجلة، فستلعب في السابع والعشرين من أغسطس، إذ يلاقي هلال الأبيض نظيره حي العرب بورتسودان، ويواجه الشرطة القضارف نظيره هلال الفاشر، ويلعب مريخ الفاشر أمام الأهلي الخرطوم، فيما ينازل الأهلي عطبرة نظيره هلال كادوقلي، ويواجه الفلاّح عطبرة الأمل عطبرة، ويلعب الرابطة كوستي أمام الأهلي شندي، فيما يقابل الهلال الخرطوم نظيره الأهلي مروي.

وفي الأسبوع الحادي عشر سيلعب الخرطوم الوطني أمام هلال الأبيض، وسيلاقي المريخ الفاشر نظيره الشرطة القضارف، ويواجه الأهلي مروي نظيره الأمل عطبرة، ويقابل حي العرب بورتسودان نظيره هلال كادوقلي، ويلعب هلال الفاشر أمام الأهلي عطبرة، ويلاقي الأهلي الخرطوم الفلاّح عطبرة، ويلعب المريخ الخرطوم أمام الرابطة كوستي، فيما يواجه الهلال الخرطوم الوادي نيالا.

وفي مباريات الأسبوع الثاني عشر، ستلعب مباريات الأمل عطبرة وهلال الأبيض، الأهلي شندي والشرطة القضارف، الأهلي مروي والمريخ الفاشر، حي العرب بورتسودان والخرطوم الوطني، الوادي نيالا وهلال الفاشر، الأهلي الخرطوم والمريخ الخرطوم، الأهلي عطبرة والرابطة كوستي، وهلال كادوقلي والهلال الخرطوم.

وأمنّت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني على خوض المباريات المتبقية من الدوري الممتاز بنظام التجميع في ولاية الخرطوم.

ومن المقرّر أنّ يعاود الدوري الممتاز الدوران في الخامس عشر من أغسطس القادم وفقًا لما قرّر اتحاد الكرة في التاسع والعشرين من يونيو المنصرم.