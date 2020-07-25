بالفيديو .. ضياء الدين بلال يعلق بـ«الجزيرة» على انسحاب تجمع المهنيين من قوى الحرية والتغيير

الخرطوم: السوداني

قال رئيس تحرير صحيفة (السوداني) و المحلل السياسي «ضياء الدين بلال» مساء السبت في مقابلة على الهواء بقناة الجزيرة، ان تجمع المهنيين كان يعيش في عالم افتراضي محاطا بالغموض وله جاذبية، و عندما نزل إلى الواقع وواجه المشاكل المنتظرة ومهام الدولة، لم يستطع ان يتعامل معها.

و بالتالي هو الآن يتصدع وينقسم ويمضي إلى التلاشي بعد تقزم آماله لتفضي إلى خلاف على باسويرد لصفحة على فيسبوك.

واضاف «ضياء الدين» أن هذه الانقسامات ليست خاصة بتجمع المهنيين وحده وإنما هناك خلافات حادة داخل مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير الاخرى، التي تصدعت هي الأخرى عند اقتسام الغنائم وتوزيع المناصب وبروز الأجندة.

وتابع : أن هذه القوى بكل زخمها الشعبي فقدت حالياً ارتباطها بالشارع الثائر وثقته، وحدثت قطيعة ما بين الشارع الذي انجز الثورة والقوى السياسية التي كانت تعرف بـ«الحاضنة السياسية» وغدت الآن عدة حواضن سياسية وليست حاضنة واحدة.

وكان تجمّع المهنيين السودانيين، قد أعلن يوم السبت، سحب اعترافه بكافة مكونات قوى الحرية والتغيير، وعلى رأسها المجلس المركزي، وذلك لتجاوزاتها ومفارقتها بنود إعلان قوى الحرية والتغيير، إضافة للانسحاب من كل هياكل الحرية والتغيير بشكلها الحالي.