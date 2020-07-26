غرفة المستوردين :  الثورة لن تضرب إلا من خلال الاقتصاد

الخرطوم :ابتهاج متوكل

كال الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين، (انتقادات حادة) على نهج الإدارة الاقتصادية للدولة، القاضي بتحرير سعر الصرف وزياده الدولار الجمركي ورفع الدعم عن المحروقات، واصفا الإجراءات المرتقبة بأنها ( نفس الإجراءات التي نفذها النظام السابق) في موازنة العام 2018، مستنكرا بان يكون النهج الاقتصادي لحكومة الثورة هو (إنتاج لذات النهج الذي قامت ضده الثورة)، لافتا الى تحذيرات سابقة اطلقت من قبل الغرفة بان “الثورة لن تضرب إلا من خلال الاقتصاد”

وقال جلال في تصريحات صحافية ان الظروف الاقتصادية الراهنة والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم، حيث يعد السودان ثاني اكبر معدل للتضخم في العالم بعد فنزويلا، إلى جانب التدهور غير الطبيعي في قيمة الجنيه السوداني، واضاف : التفكير في هذه الحلول فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة يعمل على (اجهاض الثورة)، لانه يؤدي لارتفاع الاسعار بصورة لا يمكن التحكم فيها، ويسهم في زيادة انفلات معدل التضخم وانهيار تام للجنيه السوداني أمام الدولار، كما يؤدي بدوره لـ(ضائقة معيشية) للمواطن تجعله غير قادر على تلبية ادنى متطلباته المعيشية.

وشدد جلال إن” مشكلة الإدارة الاقتصادية الحالية أنها حتى الآن لم تأت بجديد وانما تعمل على( تكرار نفس الإجراءات والسياسات الفاشلة) التي اتخذها النظام البائد وكانت محصلتها السراب”. متسائلا هل كان من الحكمة إطلاق خبر تحرير سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي ورفع الدعم عن المحروقات قبل شهرين؟ من تطبيقه، معتبرا ذلك مدعاة لمزيد من تدهور الجنيه السوداني ورفع الاسعار الى مستويات غير مسبوقة والمزيد من( فوضى الأسواق والاسعار)، والتي ماحدثت الا كنتيجة حتمية (للسياسات الاقتصادية الخاطئة وذكر جلال، بان الغرفة سبق أن قدمت ورقة عن تدهور قيمة الجنية السوداني الأسباب والحلول لم يتم الأخذ بها، مشيرا الى انهم بصدد تقديم رؤية متكاملة عن زيادة الايرادات العامة و معالجة سعر الصرف، لأن عدم إصلاحه وخلق احتياطات كافية من العملات الصعبة، يعيق الاستقرار الاقتصادي .