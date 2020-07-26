عودة لافتة للدعم السريع لدنقلا لتعقيمها للمرة الثانية

دنقلا: السوداني

عادت قافلة قوات الدعم السريع الطبية للولاية الشمالية مرة أخرى لتعقيمها بعد تفشي فيروس كورونا بمدينة دنقلا بصورة مزعجة اقلقت الكثيرين، وأوضح الخبير الاستراتيجي الدكتور أسامة سعيد ان عودة القافلة الطبية للدعم السريع للشمالية للمرة الثانية يؤكد حرصها التام على صحة ابناء الشعب السوداني أينما كانوا مشيدا بتغطية هذه القوافل لكل ولايات السودان بما فيها العاصمة الخرطوم.

وحمل الدكتور أسامة كامل المسؤولية عن تفشي كورونا في مدينة دنقلا للحكومة ووزارة الصحة لسماحهما بعودة العالقين بمصر عبر الولاية الشمالية دون توفير المعينات اللازمة لوقاية مواطني دنقلا من الفيروس.