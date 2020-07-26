مقطع فيديو يظهر لحظة اقتياد القيادي “إبراهيم احمد عمر” من منزله بامدرمان

الخرطوم: السوداني

حصلت (السوداني) على اول اللقطات التي تظهر اقتياد القيادي الاسلامي البارز بروفيسور “ابراهيم احمد عمر” من منزله بامدرمان.

واظهر المقطع لحظة مغادرة “عمر” لمنزله وسط تكبيرات أسرته، فيما لم يظهِر مصور المقطع القوة الامنية التي اقتادته.

وكانت قوة من الشرطة اقتادت رئيس البرلمان السابق إبراهيم أحمد عمر من منزله بأم درمان، نهار اليوم الأحد.

يذكر أن “ابراهيم عمر” كان قد ظهر يوم الجمعة الماضية مشاركاً في احتجاجات انطلقت من المساجد مناهضة للتعديلات القانونية الجديدة، التي منها الغاء حد الردة والسماح بشرب الخمر لغير المسلمين، وجاء ظهوره بعد غيبة طويلة اعقبت الاطاحة بنظام الانقاذ.