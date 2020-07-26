المريخ يتدرب بملعب المهندسين ويخضع نجومه لفحص كورونا

أجرى فريق الكرة الأول بنادي المريخ حصة تدريبية ساخنة في الثامنة من صباح أمس السبت على ملعب سلاح المهندسين بأمدرمان تحت إشراف المعد البدني الألماني توماس مويير وبحضور “19” لاعبا وإشتمل التدريب على جمل مختلفة من التدريبات البدنية نفذها اللاعبون بحماس كبير، وقد شهد المران عودة نجم الفريق عماد الصيني للتدريبات ومن المنتظر ان يواصل الفريق إعداده على ذات الملعب صباح غدً الأحد وعقب المران توجه اللاعبون والطاقم الفني والإداري إلى مباني أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم “2” حيث خضع اللاعبون والطاقم الفني والإداري لفحص فيروس كورونا المستجد تحت إشراف إتحاد كرة القدم ووزارة الصحة الاتحادية.