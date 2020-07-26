أصابات عدة وسط لاعبي الهلال والمريخ وتوتي بفيروس كورونا

الخرطوم: السوداني

أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبي ناديي الهلال والمريخ، ونادي توتي ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – ١٩).

ووفقا للنتائج، فإن اثنين من لاعبي الهلال وهما مجاهد الأمين وعمر يوسف مصابان بالفيروس.

وحسب المعلومات الأولية، فإن رباعي فريق المريخ محمد سليمان تربة، سفيان عبد الله عثمان، رامي عبد الله كركتيلا ووهاب الدين عنتر حمدان أكدت المسحة التي خضعوا لها إصابتهم بكورونا أيضاً

بينما اظهرت نتائج الفحوصات التي خضع لها نادي توتي إصابة كل من محمد الجيلي عبد الخير إلى جانب رينمار مارشال و الباقر قمري بفيروس كورونا.