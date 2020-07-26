مران صباحي حافل بالتحديات لصقور الجديان

استضافت أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2، عند الساعة السابعة من صباح أمس السبت، فعاليات المران الصباحي لنجوم المنتخب الوطني الأول وسط تحديات كبيرة بين اللاعبين، لتأدية تدريبات اللياقة البدنية التي تم تنويعها من قبل الدكتور عبدالعظيم جابر اخصائي الأحمال باستخدام كل العلامات والحواجز، وكذلك أخضع الكابتن عيسى الهاشماب الحراس إلى تمارين القوة والتحمل والمرونة واستخدم الحبل المطاطي في إنفاذ التدريبات، ونفّذ المهاجم وليد الشعلة تمارين الجري منفرداً في إطار التأهيل الذي يخضع له..و يُشار إلى ان الكابتن خالد بخيت عمد إلى تنفيذ بعض الأعمال التكتيكية أثناء الحصة التدريبية.. يذكر ان المران هو السابع في معسكر صقور الجديان الحالي، والذي انطلق منذ الإثنين الماضي..