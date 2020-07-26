الهلال ينتظم في معسكر مغلق

انتظم فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال أمس السبت في معسكر مقفول في فندق النادي بالجوهرة الزرقاء استعداداً لخوض جملة تدريبات تحضيرية للمباريات الحاسمة في البطولة المحلية.

ويترقب الهلال انضمام العناصر الدولية لتدريبات الفريق الأول اعتباراً من مران الغد.

مايجدر ذكره أن الهلال سيواجه الخرطوم الوطني في التاسع عشر من شهر أغسطس المقبل عقب الإعلان عن البرمجة الأخيرة.