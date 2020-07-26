فيلود يصل اليوم

أكملت لجنة المنتخبات الوطنية السودانية، الترتيبات اللازمة لعودة مدرب المنتخب الأول، الفرنسي هوبير فيلود.

جاء ذلك بعد مجهود مضاعف من لجنة المنتخبات الوطنية، لمدة أسبوعين، بسبب توقف حركة الطيران بين الدول، بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، مما حال دون وصول المدرب وبحسب لجنة المنتخبات الوطنية، فإن فيلود، سيصل السودان اليوم الأحد ، علمًا بأنه سيحط رحاله في الإمارات، قبل الوصول للعاصمة الخرطوم، والإشراف على مران صقور الجديان.

وكان فيلود قد غادر السودان، قبل نهاية مارس الماضي، بسبب توقف النشاط الكروي بسبب الوباء العالمي.

يذكر أن منتخب السودان، خاض صباح السبت، مرانًا جديدًا، على ملعب أكاديمية تقانة لكرة القدم، تحت إشراف المدرب العام خالد بخيت.

وقرر خالد بخيت، تخفيف الأحمال على اللاعبين، بخوض حصة تدريبية واحدة، عصر اليوم.