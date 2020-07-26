طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة الشعلة

كشف طبيب منتخب السودان، الدكتور وائل حداد، آخر تطورات إصابة مهاجم المنتخب والهلال وليد الشعلة، والتي حرمته من التدريبات الجماعية منذ الإثنين الماضي، في معسكر المنتخب المغلق.

وظل وليد الشعلة يجري تدريبات فردية بملعب المنتخب، تحت إشراف الطبيب، وسوف يتواصل البرنامج الطبي المعد له حتى نهاية فترة الإعداد، يوم الإثنين المقبل.

وقال حداد، لكووورة أمس (السبت) : “ظهر وليد الشعلة بإصابة مصحوبة بالألم في العضلة الضامة من أول يوم دخل فيه معسكر المنتخب، وبدأنا معه العلاج فوريا بجلسات طبية وتدريبات في الملعب، وقد اختفى الألم عنه تماما منذ الجمعة”.

وأضاف: “سوف يعود وليد الشعلة لتدريبات فريق الهلال معافى من الإصابة بنسبة كبيرة جدا”.

من ناحية أخرى، أوضح طبيب المنتخب، أنهم طبقوا برنامجا غذائيا على لاعبي المنتخب، فور دخولهم المعسكر المغلق، مشيرا إلى أن هناك لاعبين زاد وزنهم بشكل كبير خلال فترة التوقف، والبرنامج مستمر معهم لإنقاص الوزن.