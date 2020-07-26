ضبط متهمين يُروِّجون أدوية مُهرّبة وغير مُسجّلة بالبلاد



الخرطوم: السوداني

كشف فريق مشترك من قسم الرقابة بالمجلس القومي للأدوية والسموم ومباحث حماية المستهلك، عن ضبط عدد من المتهمين يُروِّجون للأدوية المُهرّبة والمُسجّلة بصورة غير أخلاقية لطرق الترويج تتنافى مع قانون الأدوية والسمُّوم للعام 2009م واللوائح الصادرة بموجبه.

وأوضح المجلس القومي للأدوية والسموم، أنه بعد تنامي هذه الظاهرة، انشأ وحدة لمتابعة وسائط التواصل الاجتماعي، وأكّد ضبط ومُحاكمة العديد من المتهمين، وأعلن عن توقيف المتهم (م. ج) بواسطة فريق مُكوّن من المجلس ومباحث حماية المستهلك، وأشار إلى أنه عثر بحوزة المُتهم على عدد من زجاجات عقار يستخدم لعلاج نقص “البيومين” الدم، ونوه إلى أنه محلول معد للحقن الوريدى.

وأكّد المجلس في تعميم صحفي اليوم “الأحد”، أنه تم فتح بلاغ بنيابة حماية المستهلك وبلاغ آخر تم بموجبه القبض علي متهمة أخرى بالحاج، تقوم ببيع أدويه مهربة وغير مسجلة تشمل أصنافاً لأدوية غير مسجلة دخلت للبلاد عبر التهريب وعددها (1000) حبة لعلاج الأعصاب و(4200) حبة هرمون أنثوي.

وأشار المجلس إلى أنه تم فتح بلاغ ضدها بنياية حماية المستهلك، كما تم ضبط أحد المروجين (ج. ع) عبر الواتساب يبيع أدوية علاج الملاريا، صدر قرار بإيقافها لتعارضها مع البروتوكول الجديد للملاريا ما يعتبر ذلك مخالفة.

وأعلن المجلس، عن استمرار الحملات المشتركة بينه ومباحث حماية المستهلك، وأكد أنه عثر على عدد من الأصناف غير المسجلة، وأيضاً على أدوية مسجلة ولكن مخزنة في ظروف سيئة تم حجزها.