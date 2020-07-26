حمدوك يوجه الولاة المدنيين بتعزيز الأمن والاهتمام بمعاش الناس

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن تعيين الولاة المدنيين بمثابة خطوة جبارة في اتجاه استكمال هياكل السلطة الانتقالية، معلناً عن فراغ الجهات المعنية من قانون الحكم الاتحادي الجديد الذي ستتم إجازته خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن القانون الجديد استوعب روح الثورة وكافة قضايا الولايات.

وأكد حمدوك لدى لقائه اليوم “الأحد” بمجلس الوزراء، الولاة المدنيين الجدد قبل أدائهم القسم، أن تعيين سيدتين في التشكيل الولائي لأول مرة في تاريخ السودان محل فخر وإعزاز وخطوة في الاتجاه الصحيح في سبيل تعزيز مشاركة المرأة في أجهزة الحكم المختلفة، واستعرض اللقاء الأولويات العشر لحكومة الفترة الانتقالية والتي تتضمّن إيقاف الحرب وبناء السلام العادل والشامل المستدام، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإرساء أسس التنمية المستدامة، ووجّه حمدوك ولاة الولايات بتعزيز الجانب الأمني والاهتمام بمعاش الناس وتوفير السلع الضرورية للمواطن، ومكافحة التهريب خاصة في الولايات الحدودية مع دول الجوار، والتركيز على تعزيز فرص الشباب في العمل وزيادة نسبة تمثيل ومشاركة المرأة، وإصلاح الخدمة المدنية بالولايات.

من جانبه، قال وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس إن تعيين الولاة المدنيين يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مدنية الدولة ومدخلاً صحيحاً لبداية الإصلاح في الولايات.

وأكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، د. هبة محمد علي، أن وزارتها ستكون خير سند للولاة في إكمال مهامهم وواجباتهم على مستوى الولايات.