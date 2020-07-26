جدول امتحانات الشهادة السودانية للعام 2020

الخرطوم: السوداني

نشرت وزارة التربية والتعليم في السودان جدول امتحانات الشهادة السودانية للعام 2020م.

وكانت الوزارة قد حددت يوم 13 سبتمبر المقبل، موعدا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية، على أن تنتهي في يوم 24 من ذات الشهر.

وفي 30 مارس الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم، تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع تفشي جائحة كورونا.

ويبلغ عدد الطلبة الذين يستعدون لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية السودانية، والتي تتيح لهم الدخول للجامعات لهذا العام، نحو 541 ألف طالب وطالبة.