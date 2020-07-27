بقرار من سوداكال الأحمر يعلق تحضيراته وحجر اللاعبين والجهازين الفني والإداري

وجه رئيس مجلس إدارة نادي المريخ آدم عبدالله آدم “سوداكال” القطاع الرياضي بتعليق نشاط فريق كرة القدم و التوقف عن التدريبات، وذلك على خلفية ظهور “4” حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد بعد ان خضع لاعبي المريخ والجهاز الفني والإداري للفحص الذي فرضه الإتحاد السوداني لكرة القدم والذي أشرف على إجرائه فريق من وزارة الصحة الإتحادية كما وجه رئيس النادي بعمل فحص جديد في إحدى المستشفيات الخاصة للاعبين الذين أظهرت الفحوصات إصابتهم، وفيما يتعلق بالمخالطين لهم من اللاعبين واعضاء الجهاز الفني والإداري وجه بدخولهم لحجر ذاتي لفترة “14” يوما للتأكد من سلامتهم بشكل كامل على الرغم من ان نتيجة الفحوصات التي أجريت لم يثبت خلالها إلا إصابة ال “4” الذين سيتم إخضاعهم لفحص جديد وسيطبق عليهم برتكول وزارة الصحة المعلن للمصابين بجائحة كورونا.