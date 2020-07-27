غموض بشأن عودة المنافسات الكورونا تضرب الهلال والمريخ ونادي توتي إصابات عدة وسط الأندية الثلاثة واتحاد الكرة يطالب بإعادة الفحوصات ا

لخرطوم : السوداني

في تطور مفاجي، أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبي ناديي الهلال والمريخ، ونادي توتي ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد _١٩”

ووفقا للنتائج فإن اثنين من لاعبي الهلال وهما مجاهد الأمين وعمر يوسف مصابان بالفيروس.

وحسب المعلومات الأولية فإن رباعي فريق المريخ محمد سليمان تربة، سفيان عبدالله عثمان، رامي عبدالله كركتيلا، وهاب الدين عنتر حمدان أكدت المسحة التي خضعوا لها إصابتهم بكورونا أيضا.

بينما اظهرت نتائج الفحوصات التي خضع لها نادي توتي إصابة كل من محمد الجيلي عبد الخير إلى جانب رينمار مارشال و الباقر قمري بفيروس كورونا.

وتسببت نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبي الهلال والمريخ ونادي توتي في حالة هلع بالوسط الرياضي خاصة في ظل الخطوة التي اتخذها الاتحاد السوداني لكرة القدم باستئناف النشاط الرياضي وإكمال الموسم الحالي.

وفي الوقت الذي أصدر فيه الاتحاد السوداني لكرة القدم تعميما يقضي بإعادة الفحوصات على حسابه في أحد المستشفيات الخاصة للاعبين المصابين، تزايدت وتيرة القلق في الأندية الأخرى التي سارعت في المطالبة بضرورة تقصي الحقائق وحسم الجدل المثار بشأن الإصابات.