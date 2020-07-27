ألغى مرانه أمس الأزرق يعلق على إصابة لاعبيه ويتخذ جملة قرارات

علّق نادي الهلال على إصابة إثنين من لاعبيه بفيروس كورونا، وفقاً لما أعلنت عنه السلطات الصحية عبر الاتحاد العام لكرة القدم.

واتخذ النادي جملة من القرارات، كشف عنها مدير الكرة خالد الزومة في تصريحات صحفية وقال الزومة إنهم تلقوا اتصالات من مسؤولي الصحة بالاتحاد العام لكرة القدم، أبلغوهم من خلالها بظهور حالات إيجابية وسط اثنين من لاعبي الفريق الذين خضعوا للفحص مؤخراً.

وتابع خالد: الحالتان لإثنين من لاعبي المراحل السنية بالهلال، وهما حالتا اشتباه فقط.

وطالب مدير الكرة بعدم تداول اسمي اللاعبين مراعاة للحالة النفسية لهما ولأسرتيهما.

وحمّل الزومة السلطات الصحية، مسؤولية إعلان الهلال قبل يومين أن جميع فحوصات لاعبيه سلبية.

وقال عن ذلك: تلقينا اتصالا قيل لنا فيه أن جميع لاعبينا ليس من بينهم أي اشتباه بكورونا، وأن بإمكاننا العودة للتدريبات، وعلى هذا الأساس أعلنا أن الحالات سلبية وتدربنا عصر السبت، قبل أن يتم الاتصال بنا مجدداً لإخطارنا بالحالتين.

وذكر الزومة أن الهلال سيُخضع الحالتين المشتبه فيهما لفحص في مستشفى خاص، وبعدها يتم فحص باقي اللاعبين.

وكشف اللاعب والمدرب السابق، أنهم طالبوا جميع لاعبيهم بحجر أنفسهم، سواءً في منازلهم أو في فندق النادي.

وشدّد خالد على إيقاف تدريبات فريقه، قائلاً، قمنا بإلغاء الحصة التدريبية المبرمجة عصر أمس الأحد، وسنعلق التدريبات حتى تتضح الأمور الصحية.

وطالب الزومة الاتحاد العام بالتراجع عن قرار عودة الدوري الممتاز، مبرراً ذلك بأن أندية قليلة فقط خضعت للفحص وظهرت فيها حالات، ما يعني إمكانية وجود عدد أكبر من الحالات في جميع الأندية.

واختتم: رؤيتنا في الإطار الفني للهلال أنه يجب إلغاء الدوري، أو التأكد من سلامة الجميع بنسبة 100% قبل التفكير في إعادته.