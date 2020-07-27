وزارة الشباب والرياضة ترفض رسمياً استضافة السودان لـ سيكافا

ردت وزارة الشباب والرياضة رسمياً على خطاب اتحاد الكرة بشأن طلب استضافة السودان لبطولة سيكافا للناشئين والشباب بالرفض.

وأرسلت الوزارة خطاباً رسمياً للاتحاد عصر أمس أكدت فيه رفضها لإستضافة البلاد لبطولة سيكافا للناشئين نهاية العام الحالي بسبب تعليق النشاط الرياضي في السودان نتيجة لجائحة “كورونا”.

وأكدت الوزارة أنها أرسلت خطاب بالرقم 30 إلى اتحاد الكرة علقت بموجبه النشاط الرياضي في السودان بسبب وباء كورونا، وأشارت إلى أن قرار تجميد النشاط مازال سارياً حتى الآن.