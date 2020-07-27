التعليم العالي: إجراءات جديدة بشأن توثيق الشهادات الجامعية منعاً للازدحام والتدافع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سلسلة من الإجراءات الإدارية في شأن توثيق الشهادات الجامعية وذلك منعاً وتفادياً للازدحام والتدافع الشديد من قبل الجمهور، وذلك أمام مبنى إدارة القبول، حيث وضعت الوزارة تسهيلات مستقبلية، أهمها بأن تتولى إدارات الشؤون العلمية كافة، الجوانب الإدارية والمالية من خلال إرسال الشهادات والإجازات العلمية مباشرة إلى إدارة القبول واختصار دور الطلاب في هذه المرحلة بأن يستلم شهادته جاهزة من قبل إدارات الشؤون العلمية، وذلك بالتنسيق التام بين الجامعات والوزارة ممثلة في الإدارة العامة للقبول، هذا وقد شهدت الأيام الماضية إقبالاً كبيراً من الطلاب لتوثيق الشهادات، مما يؤثر ذلك سلباً على سلامة وصحة هؤلاء الطلاب في ظل الإجراءات الاحترازية التي مازالت قيد التنفيذ من قبل اللجنة العليا للطواريء الصحية بالبلاد بسبب جائحة “كورونا”.