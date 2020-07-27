استنئاف مُفاوضات سد النهضة بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي

الخرطوم: السوداني

استأنفت اليوم الاثنين، مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة بدعوة من جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

خاطب وزير الري ياسر عباس الاجتماع، ناقلاً تحفُّظ السودان على الإجراء الأحادي الجانب من قِبل إثيوبيا بالبدء في الملء الأول للسد قبل التوصل لاتفاقٍ ملزمٍ بين الدول الثلاث، مُعتبراً ذلك سابقة مُضرة ومُقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية، مُعدِّداً الآثار السلبية لهذا الإجراء الأحادي غير المقبول على السودان، ودعا ياسر الوزير لوضع أجندة محددة وواضحة لكل فترة التفاوض التي اتفق على أن تستغرق أسبوعين، لضمان نجاح هذه الجولة من المُفاوضات، فضلاً عن ضرورة إعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف.

وشدد وزير الري السوداني على ضرورة منح الخبراء دوراً أكبر خلال جولة المباحثات القادمة وتأسيسها على ما تم تحقيقه حتى الآن والتركيز على قضايا الخلاف العالقة دُون طرح قضايا جديدة على طاولة التفاوض.

وقد تم تأجيل التفاوض لأسبوعٍ واحدٍ بناء على طلب السودان لإجراء المزيد من المُشاورات.