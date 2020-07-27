ضياء الدين بلال: أليس من حق المواطن «صاحب الجلد والرأس» أن يتساءل حكومة من هذه؟

كتب ضياء الدين بلال، على صفحته بـ فيسبوك:

حميدتي زعلان من أداء الحكومة قال: جات تكحلها عمتها، واعلن بأعلى صوته فشلنااااااا!

الصادق المهدي قال:حكمنا عليها بالفشل والتجميد مستمر!

الحزب الشيوعي (واقف بين لافتتين) :

لم يصمت في يوم عن نقد سياساتها، منذ الوثيقة الى مغادرة البدوي، ولم يرفض مناصبها(الفحل مو عواف) !

حزب البعث جماعة محمد وداعة زعلانين من الاداء والسياسات، السنجك وداعة محبط يفكر في العودة لقندهار (كيان الشمال).

الاتحاديين ناس محمد عصمت غضبانيين من التجاهل، وقنعانين من استرداد مليارات ماليزيا!

تجمع المهنيين (صاحب الباسويرد) وصفها بالفشل والعجز، وسع هامش المناورة من قاردن ستي الى كاودا !

البرهان صامت (راقدلو فوق رأي ).

وحمدوك ﻳﻐﻨﻲ للعبور والانتصار … ﻭ ﻳﺤﻠﻢ

ﺑﺎﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﻓﺊ!

وساطع يجد من يهمس في أذنه: (سكاتك ولا الكلام الني).

والسنهوري يتحرك بجلبابه الأبيض البراق في المناطق المظلمة، يبحث عن سر مكتوم في جوف أصداف!

أليس من حق المواطن (صاحب الجلد والرأس) السؤال: حكومة من هذه؟!

ضياء الدين بلال