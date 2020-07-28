جائحة كورونا تغادر جميع ولايات السودان ليومين متتاليين وتنحصر فقط في «الخرطوم والجزيرة»

الخرطوم: السوداني

خلا التقرير الوبائي ليومين متتاليين (الاحد والاثنين)، من أي تسجيل لإصابات جديدة بفيروس كورونا في جميع ولايات السودان وانحصرت بحالات أقل في الخرطوم والجزيرة، وتسجيل إصابة واحدة في ولاية سنار.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل (72) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل (5) وفيات، منها (64) حالة إصابة، داخل ولاية الخرطوم و (7) إصابات بولاية الجزيرة، وإصابة واحدة بولاية سنار، بينما سجلت بقية ولايات السودان (0) إصابة، بحسب التقرير الوبائي ليومي الأحد والإثنين 26 و 27 يوليو 2020م.

ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (11496) إصابة منها (8227) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (725) وفاة.

هذا وقد تماثلت (62) حالة للشفاء، ليكون العدد الكلي للمتعافين (6001).

ونوهت الوزارة إلى الإلتزام بالتعليمات الوقائية واتباع الإرشادات الصحية.