حمدوك : مخرجات ملتقى جامعة الخرطوم ستسهم في الانتقال السلس

الخرطوم : السوداني

ثمن رئيس الحكومة د.عبدالله حمدوك دور القائمين على مبادرة ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي، وعده امتداداً للدور التاريخي الذي ظلت تلعبه الجامعة.

وقال لدى مخاطبته الجلسة الختامية للملتقى امس ، أن التوصيات التي قدمت توصيات محكمة ستسهم في معالجة كافة قضايا المحور الاقتصادي، ودعا لبلورة التوصيات ذات الطابع القصير التي بنيت على الدراسات والبحوث بصورة أشمل لتسهم في معالجة قضايا الاقتصاد الآنية، و توسعة النقاش بصورة أشمل مع ضرورة الوصول لتوصيات تعالج قضايا سعر الصرف والدعم السلعي ضمن قضايا الاقتصاد الكلي، وتركيز النقاش بتفاصيل أكثر حول السياسات القطاعية المتعلقة بالتجارة الخارجية فضلاً عن القطاعين الزراعي والصناعي والبنى التحتية بإعتبارها مصادر مهمة ترفد خزينة الدولة.وأشاد بمخرجات الملتقى والتي ستسهم كثيرا جداً في خلق المناخ المناسب لتطوير سياسات الانتقال السلس بالبلاد.