النائب العام : مجزرة الأبيض تعد من الجرائم ضد الإنسانية

الخرطوم :أيات فضل

قال النائب العام تاج السر الحبر أن مجزرة الابيض التى راح ضحيتها عدد من طلاب المدارس الثانوية فى العام ٢٠١٩م ،تعد من الجرائم ضد الإنسانية.

وقدم الحبر خطبة الاتهام في محاكمة (9) متهمين بمجزرة الأبيض ، التي انعقدت امس بقاعة المجلس التشريعي وسط اجراءات أمنية مشددة برئاسة قاضي محكمة الاستئناف احمد حسن الرحمة .وأشار الى أن هذه القضية تصنف من القضايا العامة ، موضحاً أن السودان وقع على الكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية التى تهتم بحقوق الانسان.

وتستمر إجراءات المحاكمة بواقع يومين في الأسبوع وتم تحديدها بيومي “الاثنين والخميس” من كل أسبوع.

ومن المقرر انعقاد الجلسة الثالثة للمحكمة في العاشر من اغسطس المقبل