سحب رعدية مصحوبة برياح عالية السرعة وأمطار اليوم “الثلاثاء”

الخرطوم: السوداني

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – وحدة الإنذار المبكر، ظهور سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار متوسطة قد تتحول إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات (القضارف، كسلا، جنوب وغرب كردفان، سنار، جنوب وغرب كردفان، النيل الأزرق، شرق ووسط وجنوب دارفور والبحر الأحمر) خلال اليوم “الثلاثاء” حتى صبيحة الغد. وحذّرت الهيئة، مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة أخذ التدابير اللأزمة ومصابي الأمراض الصدرية والعيون توخِّي الحيطة والحذر.