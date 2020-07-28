البرهان يتلقّى رسالة شفهية من الرئيس المصري

الخرطوم: السوداني

تَلَقَّى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رسالة شفهية من الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي، تتعلّق بالعلاقات الثنائية وسُبُل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المُشتركة بين البلدين.

واِلتَقَى البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم “الثلاثاء”، رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

واطلع اللواء كامل، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على نتائج لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن تطوُّرات سد النهضة والجُهُود المبذولة لتجاوز الخلافات. وقال كامل إنّ اللقاء أَمَّنَ على أهمية التعاون المُشترك بين البلدين في شتى المجالات الأمنية والاقتصادية.