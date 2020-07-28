وزير الإعلام يُوضِّح التفاصيل الكاملة حول منحة الاتحاد الأوروبي

الخرطوم: السوداني

أوضح وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن منحة الاتحاد الأوروبي والبالغة 7 ملايين يورو يشرف عليها الاتحاد الأوروبي بنفسه، ولم يسلم منها أي مبلغ للحكومة السودانية.

وقال فيصل في تصريح لـ(السوداني)، إنّ مشروع المنحة يهدف إلى تطوير الخدمة المدنية ويأتي كدعم تقني وإحضار خبراء، وشدد على أن مكتب رئيس الوزراء ليس لديه حساب بنكي حتى الآن.

وكان رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، اتهم مكتب حمدوك بالتصرف في أموال المنحة، إلا أن الاتحاد الأوروبي نفى ذلك، وقال على موقعه إن دعمه للحكومة الانتقالية يتم من خلال مُؤسّسة استشارية، وإن جميع الأنشطة تُحظى بموافقة مسبقة من الاتحاد الأوروبي، بعد التنسيق مع مكتب رئيس الوزراء.

ويقدم المشروع من خلال المُؤسّسة الاستشارية، خدمات مثل المعدات المكتبية والتدريب والخبراء. لا ينطوي المشروع على تحويل أي أموال إلى مكتب رئيس الوزراء أو أي مؤسسة حكومية أخرى.