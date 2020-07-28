شاهد بالفيديو أولى تصريحات والي الجزيرة «حزبنا هو حزب الجزيرة ويدنا ممدودة بيضاء للجميع»

الخرطوم: السوداني

قال والي ولاية الجزيرة المكلف د. عبدالله إدريس في اولى مخاطباته اليوم “جاهزون لتوسيع قاعدة المشاركة للجميع، ونزع عباءة الجهوية والحزبية والعنصرية”.

ودعا “إدريس” الجميع للمساهمة في بناء و تطوير الجزيرة قائلاً: ” ايادينا بيضاء ممدودة للجميع لكل من يحب ان يساهم في البناء والتطوير، حزبنا الآن هو حزب الجزيرة”.

كما دعا “إدريس” جميع الفئات والتنظيمات المختلفة أن تكون جاهزة للمشاركة، المؤيدون لنا أو المعارضون او الذين لم يحددوا رأيهم بعد، جميعهم هم أبناء الجزيرة، أن يقدموا برامجهم التي يريدون المساهمة بها ومن خلال قبولنا لهذه البرامج او عدمه يحكموا علينا”.

وأكد “إدريس” دعوته بمد يده للجميع ليشاركوا بالدعم، او المعارضة الإيجابية.

وقال “إدريس” ماعايزين الناس تكون بعيدة ومعارضة، نريد تغييرا يفيد الجميع، والاستفادة من هذا التنوع الذي عرفت به الجزيرة من تنظيمات جماهيرية وأحزاب وأعراق، ليكون مصدر إثراء لا تجاذبات ومناكفات يهدر طاقات الجزيرة وإنسانها.

مردفاً: والديمقراطية هي مصلحة للجميع للمعارض والحاكم، مؤكدا دعوته للجميع للمشاركة في البناء.

كما طالب قوى الثورة بالتوحد بما فيها قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والمستقلين على الحد الأدنى.