سد النهضة ومكافحة الإرهاب وليبيا تتصدرأجندة زيارة اللواء عباس كامل

الخرطوم : السوداني

قالت مصادر مطلعة لـ( السوداني ) إن مباحثات رئيس المخابرات العامة المصرية ، اللواء عباس كامل مع الجانب الحكومي في الخرطوم ، تناولت العلاقات الثنائية بين السودان ومصر في كافة المجالات بالتركيز على الجوانب الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب ، كما تم تناول الأوضاع وتطوراتها على الساحة الليبية ، وتطرقت المباحثات الى ملف سد النهضة خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي شهدت خطوات تنفيذية من جانب إثيوبيا وانطلاق جولة جديدة من المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.

وكان اللواء عباس كامل وصل الى البلاد صباح ، أمس في زيارة غير معلنة من قبل استغرقت عدة ساعات التقى خلالها برئيس المجلس السيادي ونائبه ورئيس الحكومة .