نيكولا : يجب ألا نتوسع في إصدار قوانين يمكن أن تلغى بعد الانتخابات

الخرطوم : السوداني

دعت عضو المجلس السيادي رجاء نيكولا، للاسراع في تكوين المجلس التشريعي ليضطلع بمهامه خلال الفترة المقبلة .

وشددت في حديث لها في ختام ملتقى جامعة الخرطوم، على ضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني، لمراقبة ومراجعة التشريعات، خاصة وأن البلاد تشهد مرحلة حساسة وأضافت ” يجب ألا نتوسع في إصدار قوانين تخضع بعد الانتخابات للالغاء أو التعديل مرة أخرى “.

وقالت رجاء إن التشريعات والقوانين التي صدرت فيها نوع من العجلة وعدم إخضاعها للدراسة الوافية، مؤكدة أهمية التأني في إصدار كافة القوانين والتشريعات.

وأوضحت أن كل القوانين في العالم تخضع إلى الدراسة والتمحيص حتى لا يحدث خلل في التنفيذ وخاصة أنها تمس حقوق وواجبات المواطنين .