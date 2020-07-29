والي الخرطوم يتسلم مهمه ويطلع على خطة التأمين في عطلة العيد

الخرطوم : السوداني

أجازت لجنة أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة الوالي أيمن خالد خطة تأمين الولاية خلال عطلة عيد الاضحى المبارك، وذلك بمشاركة الشرطة والقوات المسلحة والدعم السريع وجهاز المخابرات الوطني.

وشملت الخطة تأمين الأسواق ومحاربة الظواهر السالبة وضبط المجموعات المتفلتة وتأمين الشواطئ والحدائق العامة.

واطلع الوالي عقب تسلم مهامه من الوالي المكلف وزير الحكم الاتحادي د. يوسف آدم الضي، امس على خطط تأمين الولاية والتنسيق بين جميع مكونات القوات النظامية في تأمين الولاية، خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة