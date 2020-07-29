وزير الصناعة والتجارة : قرار وقف تصدير الفول بني على مصلحة وطنية

الخرطوم :السوداني

قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، إن قرار منع تصدير الفول السوداني، بني على حيثيات وأرقام ومصلحة وطنية في المقام الأول والأخير.

وكشف عن مضاربات في الاسعار شهدها سوق الفول قال مدني انها ساهمت في رفع أسعاره بشكل كبير مما أثر على اسعار عدة سلع مرتبطة به كالزيوت والامباز والعلف وهو عامل إضافي يساهم في ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات اللحوم والبيض خاصة مع ضعف إنتاج الذرة الموسم الماضي، موضحا أن الوزارة راجعت الكميات المصدرة بالإضافة لحاجة مصانع الزيوت و التاثيرات على السوق الداخلية بسبب هذا الارتفاع ثم قررت إيقاف صادر الفول لبقية الموسم.

وأكد الوزير مدني في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) امس أن وزارته تهتم ضمن أعبائها بتطوير الصادرات السودانية وترقيتها، مستجيبة في ذلك لمهامها ولرؤية الحكومة الانتقالية للنهوض الاقتصادي، حيث أعلنت الحكومة الانتقالية منذ اول خطاب لرئيس الوزراء ضرورة تطوير وتنمية القيمة المضافة للصادرات السودانية.

وكان نائب رئيس المجلس السيادي رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية الفريق محمد حمدان دقلو، قال امس الاول أن صادر فول بقيمة 90 مليون دولار تعرض للتلف بموانئ التصدير، وقال إن قرار وقف تصدير الفول لمصلحة مافيا اقتصادية تعمل على تدمير البلاد.