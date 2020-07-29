هاجم الفضائيات والإذاعات الكوميدي حامد كسلا: لن أقدم مادة فنية أو إعلانية لمدة عام..

الخرطوم: محاسن

شن الفنان والكوميدي حامد كسلا على صفحته بالفيس بوك هجوماً على القنوات والإذاعات لعدم اهتمامها بقضايا المواطن قائلاً: (أنا الفنان والإعلامي حامد كسلا أعلن توقفي عن تسجيل أي ماده فنيه أو إعلانية بأي قناة سودانية لمدة عام من تاريخ المنشور، وذلك لعدم تضامن القنوات السودانية مع قضايا المواطن السوداني الذي ظل يعاني الأمرين والإعلام بعيد عن مشاكله ومازالت بعض القنوات تقدم أسفاف، مضيفاً (تريثت كثيراً في القرار ولست نادماً فحبي لأبناء شعبي يفوق حبي للشهرة والمال.. دمتم ودام نضالكم بألف خير).