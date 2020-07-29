سميرة دنيا تطل على جمهورها عبر قناة النيل الأزرق ..

الخرطوم: السوداني

تطل الفنانة سميرة دنيا على مشاهدي قناة النيل الأزرق في سهرة مختلفة خلال أيام العيد السعيد عنوانها ( بمزاج ) حيث تقدم مجموعة من أغنياتها الجديدة والمسموعة من خلال ظهور مختلف، ويشارك في السهرة الدكتور معاذ شرفي الاختصاصي النفسي والاجتماعي والأستاذ محمد فاروق عفيفي القنصل الفخري لجمهورية التشيك، وتناقش السهرة موضوعات مختلفة تتعلق بالحياة الاجتماعية والثقافية من زوايا مختلفة، وأبدت الفنانة سميرة دنيا سعادتها بالإطلالة عبر الشاشة الزرقاء بعد غيبة بمصاحبة فرقة موسيقية ضخمة، مشيرة الى أنها ستفاجئ جمهورها بأغنيات جديدة على رأسها ( ما بحتاج طبيب ) لأسحق الحلنقي وألحان عماد يوسف وأغنية الفراق كلمات الشاعر الأستاذ محمد يوسف موسى وألحان عماد يوسف واغنية مفاجأة هي ( الليلة بتكلم ) من كلمات أمجد حمزة وألحان عماد يوسف، وأشارت الى أهمية التعامل مع الأجيال المختلفة مدا لحبال التواصل وإحداث التنوع المطلوب، السهرة من إعداد نازك مرجي وتقديم نجود حبيب وإخراج خالد بابكر .