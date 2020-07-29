السماح بتصدير الجلود الخام والفشودة والمملحة

الخرطوم :ابتهاج متوكل

أعلن وكيل وزارة الصناعة والتجارة، محمد علي عبدالله عن السماح باستثناء تصدير الجلود الخام والفشودة والمملحة، التي سبق أن تم إيقافها بقرار رقم(6) من وزير الصناعة والتجارة في 19نوفمبر من العام 2018م.

وقال في تصريح صحافي أن الوزارة اجتمعت، بشعبة مصنعي ومصدري الجلود ومصدري اللحوم وممثلي المدابغ الوطنية، وتوافقت مع الأطراف الثلاثة، بالسماح بفتح صادر الجلود الخام مجدداً نتيجة للكميات الهائلة التي تكدست من الجلود الخام منذ العام 2018م مما قد يعرضها للتلف، هذا فضلاً عن ازدياد كميات الذبيح في الفترة الأخيرة نتيجة للاستهلاك المحلي وصادراللحوم المذبوحة، بصورة فاقت الطاقات الإنتاجية والاستيعابية للمدابغ الوطنية مع ازدياد حدة تهريب الجلود إلى الخارج عبر دول الجوار، وأضاف : هذا الوضع أفقد البلاد العملات الصعبة كعوائد لصادر الجلود الخام والبلاد في أمس الحاجة إليها إلى جانب فقدان حصيلة من الإيرادات المتمثلة في رسم صادر 15%، مشدداً على أن الهدف من مراجعة القرار جبر الضرر لمصدري الجلود الذين لم يراعوا القرار السابق بالإيقاف معالجة أوضاعهم والالتزامات التي وقعت عليهم نتيجة لتعاقداتهم السابقة، مع بعض مستوردي الجلود، مشيراً إلى التزام الدولة ببرامج التصنيع والقيمة المضافة الممرحلة لجميع صادرات البلاد، من المواد الخام لتحقيق الهدف الاستراتيجي الاقتصادي للبلاد.