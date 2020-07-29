عبروا عن سخطهم : مواطنون: مبلغ السحب من الصرافات لا يواكب ارتفاع الأسعار

الخرطوم : عبيرجعفر

تشهد الصرافات الالية والبنوك وسط الخرطوم تدافعا كبيرا من قبل المواطنين والموظفين لصرف الرواتب لاقتراب العيد.

وافاد موظفو بنوك (السوداني) بأن موقف السيولة مطمئن وأن سبب الازدحام أمام الصرافات الالية والبنوك هو اقتراب العيد وحاجة المواطنين لسحب النقود لشراء مستلزمات العيد ، مشيرين إلى وفرة السيولة.

ولاحظت (السوداني) تدافع أعداد كبيرة من المواطنين والموظفين أمام الصرافات الآلية والبنوك بالخرطوم.

وقال موظف ببنك امدرمان الوطني بشارع القصر لـ(السوداني) ان هنالك وفرة في السيولة وازدحام المواطنين امر طبيعي مع اقتراب العيد لشراء المستلزمات ، ووضح ان السحب من الصرافات الالية (2) الف جنيه لم يتم رفع سقف السحب لان الصرافات الالية لاتتحمل كميات كبيرة من المبالغ .

واشار صراف باحد البنوك محمد احمد الى تدافع كبير من قبل الموظفين لصرف المرتبات والمعاشيين لصرف المعاشات، ووصف الازدحام بالعادي لاقتراب العيد حتى يستطيعوا توفير مستلزمات العيد ، مبينا ان السحب من الصرافات الالية (2) ألف جنيه ، وقال إنها لا تكفي مع ارتفاع اسعار الاسواق وهنالك بعض الموظفين يصرفون من داخل البنوك، وأوضح ان موقف السيولة عموما مطمئن .

واضاف المعاشي محمد ابراهيم والذي التقته (السوداني) أمام صراف بنك التضامن شارع البلدية بانه يحاول منذ امس ان يصرف المعاش بسبب الازدحام ولكن السيولة متوفرة بالصرافات الالية وداخل البنوك ، لافتا الى ان السحب بالصرافات الالية لايكفي (2) الف جنيه فقط في ظل ارتفاع الاسعار بصورة غير مسبوقة فنضطر الى الصرف من داخل البنوك.