خبير إقتصادي: عائدات صادر الذهب ستدخل في دعم السلع الاستراتيجية

الخرطوم: السوداني

قال الخبير الاقتصادي محمود محمد زين إن حديث الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بشأن وجود مافيا تسعى لتدمير مقدرات البلاد الاقتصادية حديث صادق ومسؤول من رجل تهمه مصلحة البلاد العليا.

وأوضح الخبير في النظم المالية والمحاسبية في تصريح صحفي أن البلاد في عهد النظام البائد كانت تعاني من عمليات واسعة لتهريب الذهب مما أفقد السودان عائدات مقدرة من حصائل تصديره مبينا أن تدشين النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أول شحنة من صادر الذهب والتي بلغت 2 طن يعد إنجازا تاريخيا يحسب للجنة الطوارئ الاقتصادية، لتعود عائدات هذه العملية في المحفظة التمويلية لدعم السلع الاستراتيجية.

وطالب زين بأخذ تصريحات حميدتي مأخذ الجد والعمل على كشف عناصر المافيا التي أشار إليها حميدتي مؤكدا ان تعرية هذه المجموعة يمثل خطوة اساسية في سبيل تعافي الاقتصاد الوطني.

ودعا زين الى ضرورة ضبط الرقابة على سلع الصادر وتشديد إجراءات التأمين في المطارات والمنافذ البرية والبحرية لمنع تهريب السلع الاستراتيجية.