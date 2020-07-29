اشتعال الخلاف بين وزارة الرياضة والاتحاد العام شداد : لن نوقف الدوري الممتاز وسنذهب للمحكمة

الخرطوم : السوداني

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد عن عدم اعترافهم بأيّ قرارٍ صادرٍ من وزارتي الصحة والرياضة، مبينًا أنّهم ماضون في استئناف النشاط الرياضي.

وقال كمال شداد في مؤتمرٍ صحفي أمس ”الثلاثاء”، إنّ اتحاده لن يوقف الدوري الممتاز إلاّ بقرارٍ من اللجنة العليا للطوارئ الصحية في البلاد.

وأضاف” لدينا موافقة من اللجنة العليا للطوارئ وبالتالي لن يتمّ إيقاف الممتاز” وطالب شداد وزارتي الصحة والرياضة باللجوء إلى اللجنة العليا للطوارئ الصحية حال أرادت إيقاف النشاط الرياضي.

وأشار كمال شداد إلى أنّ هناك مؤامرة تستهدف اتحاده تحول دون إكمال الموسم الرياضي.

وأضاف ” لن نقبل بقرار صادر من وزارة الصحة أو وزارة الرياضة وسنذهب إلى المحكمة الإدارية وسابقًا، أثبتت الفحوصات الطبية التي أخضع لها عدد من اللاعبين إصابات بفيروس”كورونا” في أندية الهلال والمريخ وتوتي.

وكان اتحاد الكرة قد أمنّ في اجتماعه يونيو الماضي على استئناف النشاط الرياضي في الخامس عشر من أغسطس القادم.