الحج والأضحية والفجر وليالٍ عشر والشفع والوتر

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أقسم الله سبحان وتعالى مالك الملك الذي لم يشركه في ملكه ولم يتخذ صاحبة

ولا ولداً ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أقسم بالفجر لعظمه من آية

من آيات الله في كونه وهو انبلاج الضوء بعد اشتداد الظلمة وأقسم بالليالي

العشر وهي ليالي فاضلة العمل فيها مضاعف اضعافاً كثيرة . وقال بعض

المفسرين ان العشر المقصودة هي العشر الاوخر من رمضان ولا شك في فضلها وعظم الاجر فيها وندب خبايها كلها ومنها ليلة القدر التي هي خير من الف شهر عبادة هي ثلاث وثمانون سنة قيل كان العابد من بني اسرائيل لا يكون

عابداً حتى يتفرغ للعبادة الخالصة ثلاث وثمانون سنة فأبدلنا الله بها

قيام تلك الليلة الفاضلة كما أبدلنا أجر خمسين صلاة بخمس فله الفضل

والحمد والمنة على هذه الامة. وتلك الليالي يعتق الله فيها كل ليلة فإذا

كانت آخر ليلة اعتق مثل ما اعتق في سائر تلك الليالي قبلها وهي الليلة

المباركة التي انزل فيها القرآن الكريم والمذكورة في سورة القدر وفي سورة

الدخان وغيرها .وذهب جمهور اهل العلم على أنها العشر الأوائل من شهر ذي

الحجة ونقل بن جرير رحمه الله الاجماع على ذلك فقال ( هي ليال عشر ذي الحجة) (لإجماع اهل الحجة من أهل التأويل عليه )وقال بن كثير رحمه الله (

والليالي العشر :المراد بها عشر ذي الحجة كما قال ابن عباس وابن الزبير

وغير واحد من السلف والخلف):وهي الأيام التي فيها مناسك الحج متتالية

وشهوره متتاليةً ذو القعدة وذو الحجة والمحرم . وتليها الأيام المعدودات

والتي قيل هي ايام التشريق التالية ليوم النحر وعند بعضهم ان الشفع هو

يوم النحر إذ هو بعد يومين من يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة والوتر وبعضهم قال هو يوم عرفة وهو التاسع وذهب بعضهم أن الشفع هم الخلق وهم كثر فأن الوتر هو الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد وذكروا في ذلك اقوالا كثيرة منها ان الشفع درجات الجنة الثماني والوتر دركات النار السبع ومنها ان الشفع هو ايام الدنيا ولياليها وان الوتر هو يوم القيامة الذي لا ليل

بعده وقد ذكر بن الزبير رضي الله عنهما ان الشفع والوتر في قول الله عز

وجل ” ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ” فهم الشفع

والوتر واما الليالي العشر : فالثمان وعرفة والنحر ) وقال مجاهد الشفع

الخلق كله كما قال تعالى : ” ومن كل شيء خلقنا زوجين ” والوتر هو الله في

قوله تعالى : ” قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له

كفوءاً أحد ” و قد ذهب ابوبكر الوراق …رحمه الله…ان ” اوصاف المخلوقين المتضادة هي الشفع :العز والذل , و الغنى والفقر . والقوة

والعجز ,والقوة والضعف . والعلم و الجهل . والحياة والموت , و

البصر والعمى .والسمع والصمم .و الكلام والخرس . والوتر : انفراد

صفات الله تعالى : عز بلا ذل., وقدرة بلا عجز ، وقوة بلا ضعف ، وعلم

بلا جهل ’ وحياة بلا موت ، وبصر بلا عمى ، وكلام بلا خرس ، وسمع بلا

صمم ، و ما وراءها اورده من تفسير الامام القرطبي المجلد العشرون و

اورده الدكتور يوسف القرضاوي عند تفسيره لسورة الفجر في تفسير الجزء

الثلاثين من القرآن الكريم صفحة 307-308 من كتابه ” دروس في التفسير

“الطبعة الاولى مكتبة وهبة.. القاهرة..2013

وقد ورد ت الأحاديث تعضد أن الليالي العشر- والعرب يستخدمون الايام

والليالي بمعنى واحد التي تبين فضل هذه الايام العشر من ذي الحجة .وقد

ورد في الترمذي حديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم “ما من أيام

العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام – يعني عشرة ذي الحجة

قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ” وقوله صلى الله عليه وسلم

، (إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( ما من ايام أحب الى الله ان يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة . يعدل

صيام كل يوم منها بصيام سنة ) . وهي ايام لكسب الأجر للحاج ولغيره ومن المحبب صيامها كلها لغير الحاج بما فيها يوم عرفة والذي ورد فيه يكفر ذنوب سنة قبلها وسنة بعدها ولا يسن صيامه للحاج ليكون اقوى على أعمال الحج والدعاء في ذلك اليوم . والعمل الصالح في هذه الايام خاصة وفي غيرها عامة من الامور المرغوب فيها لان الحسنات فيها مضاعفة اضعافا كثيرة للحاج وغيره.

فالإكثار فيها من التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير له اجر عظيم وثواب

جزيل. وأعمال البر كثيرة من الإطعام والكسوة وسائر انواع النفقات للأرحام

والأيتام وللبائس الفقير والمنقطع وابن السبيل وطالب والعلم وطالب العلاج

والمشردين وفضل الظهر.

و فى بعض المرويات عن ابن عباس رضي الله عنهما في فضل العشر الاول من ذي الحجة تفصيل اذ أوردوا عنه ان اليوم الاول من ذي الحجة هو اليوم الذي غفر فيه الله لآدم عليه السلام و الثاني هو اليوم الذي استجاب الله فيه ليونس

عليه السلام و الثالث هو اليوم الذي استجاب الله فيه دعاء زكريا عليه

السلام و الرابع هو اليوم الذي ولد فيه سيدنا عيسى عليه السلام و الخامس

هو اليوم الذي ولد فيه سيدنا موسى عليه السلام و السادس هو

اليوم الذي فتح الله فيه لنبيه كل ابواب الخير و اليوم السابع هو اليوم

الذي تغلق فيه ابواب جهنم فلا تفتح الا بعد انقضاء العشر و الثامن يوم

التروية و التاسع يوم عرفة و العاشر يوم الأضحية و فضائل تلك الايام

معروفة مشهورة موثقة والله اعلى واعلم.

و قد ورد ان من نوى الأضحية فلا يأخذ من شعره او أظفاره شيئا حتى ينحر

اضحيته و العلماء في ذلك على مذاهب.فعند ابو حنيفة النعمان رضي الله عنه

الجواز بلا كراهة.ويرى ذلك جمهور الفقهاء منهم : عطاء بن يسار و

الامام مالك بن انس وابن حزم و الماوردي وابن القيم والجصاص و الخطابي و غيرهم من الظاهرية و المتأخرين. ذهب فريق من متأخرة الاحناف مثل ابن

عابدين ان الأخذ جائز بلا كراهة و لكنه خلاف الاولى و ذهب الامام مالك إمام دار الهجرة و محمد بن ادريس

الشافعي رضي الله عنهما انه مكروه كراهة تنزيه لا تحريم وخالف الامام

احمد بن حنبل رحمه الله بقية الإئمة اذ ذهب الى التحريم لا الكراهة و ذهب

الى هذا ايضا ذهب سعيد بن المسيب و ربيعة الرأي ( و فيه قال الامام مالك ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة ) و اسحاق بن راهويه كما قال ناظمها

فى عشر ذي الحجة اخذ الظفر على المضحى حرموا و الشعر

و الأرجح انه لا تحريم والاقتداء بالحاج فضيلة.

وصوم التسع الاوائل من ذي الحجة والتاسع والعاشر ( وتاسوعا وعاشورا ) من المحرم من العبادات الفاضلة فلنحرص عليها جميعاً. وقد كان الامام مالك بن انس امام دار الهجرة رحمه الله يصومها ولا يفطر حتى ولو كان في سفر

وقد كان يرى الفطر في السفر فلما قيل له في ذلك انك يا امام تفطر في

رمضان وانت مسافر ولا تفطر العشر وانت مسافر قال تلك ايامٌ قد جعل الله

لها عدةٌ من ايام أخر ( ومن كان مريضاً او علي سفر فعدة من ايام أخر ).

الآية …. ولم يجعل الله لهذه عدة من ايام أخر . وفي اليوم التاسع منه

يوم الحج الاكبر يوم عرفة نزلت الآية الثالثة من سورة المائدة ورسول الله

صلى الله عليه وسلم واقفٌ بها بعد العصر وفيها… (اليوم أكملت لكم دينكم

وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)… الآية . وقد اكمل الله الدين

وأعزه واصبح من ذلك اليوم لا يخالط المسلمون غيرهم بالبيت العتيق ولا يحج

به مشرك ولا يطوف به عريان وأتم نعمته علينا بإرساله الرسول الخاتم

الشفيع الشافع المشفع يوم القيامة لسائر الناس لبدء الحساب ولنا وشافع

لأهل الكبائر من أمته وليس بعد اتمام النعمة إلا البئس والضيق والنقصان

وليس بعد إكمال الدين الا الضلال ومن يبتغي غير الإسلام ديناً لا يقبل

منه وهو وفي الآخرة من الخاسرين ولقد رضيه ربنا لنا ورضينا به رباً

وبالإسلام ديناً وبسيدنا محمد نبياً ورسولاً وليس بعد الرضى إلا السخط

ومن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط او كما قال صلى الله عليه وسلم .

ولم يسأله أحد قال فعلت كذا أو لم أفعل كذا إلا قال لا حرج .

وتختم تلك الأيام العشر بيوم النحر وهو العاشر وما أعظمه من يوم للحاج

ولغيره وهو يوم العيد وتصام التسعة ولا يصام يوم العيد وهو يوم النحر

للحاج للذي يلزمه هدي او ينحر متطوعاً ويوم الأضحية لنا .

فمن الذي يضحي ومن الذي تجب عليه ففي يوم العيد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبح اولهما بيده الشريفة وقال بسم الله

والله اكبر اللهم ان هذا منك واليك وهذا عن محمد وعن آل محمد فتقبله وذبح

الثاني بيديه الشريفتين وقال بسم الله والله اكبر اللهم إن هذا منك واليك

وأن هذا عن من لم يضح عن امتي او كما قال صلى الله عليه وسلم .

وكانت الاضحية نسكاً وتعظيماً للشعائر يقدمها من استطاعها ويستحسنها من

غير مباهاة ولا تكلف ولا سمعة ولا رياء ومن لم يستطع فكان يوسع على أهله بغيرها وتقسم ثلاثة اجزاء ثلثها للفقراء والمساكين وثلثها يهدى وثلثها

يأكل ولا يعطي الجزار منها اجرة بل يعطى من غيرها ولم يثبت ان سيدنا

ابوبكر رضي الله عنه او امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه او

امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قد ضحوا لأنهم لم يكن لهم

مال فقد أنفقه ابوبكر رضي الله عنه كله لله ورسوله وخرج عمر من نصف ماله

ومات واستٌشهد وهو مدين ولم يكن لابن ابي طالب اصلاً مال وضحى امير

المؤمنين عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه لانه كان ذا مال وكان

منفقاً في سبيل الله وروي ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يرسل غلامه يوم الاضحى ليشتري لحماً

بدرهمين ويرفعه ويقول للناس هذه اضحية ابن عباس وروي عن بن عمر رضي الله عنهما انه قال ما أبالي ان أضحي بديك .

و كل مستطيع رجلا او امرأة متزوجا او عزبا فليضحى. و جوز كثير من الفقراء للمرأة ان تذبح بنفسها.

والأضحية شعيرة عظيمة وهي استنان بسنة ابيكم إبراهيم وفدية لأبيكم

اسماعيل. فمن استطاع فلا يبخس وليستحسنها ويستسمنها ومن لم يستطع فلا يحزن وليوسع ما استطاع وأبواب الخير كثيرة .

وتقبل الله منا و منكم و من جميع المسلمين و كل عام و انتم بخير و الله اعلى و اعلم