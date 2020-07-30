شمار سوداني

تداخل المجتمع السوداني يجعل الكل يعرف عنك بأكثر مما تعرفه عن نفسك ..!!! جرب أن تسأل بصورة عشوائية عن شخص ما وسوف تصاب بالدهشة من الكم الهائل من المعلومات التي يمكن أن تخرج بها. في نهار (خرطومي) قائظ أوقفت سيارتي أمام احد المباني الحكومية لأتلقى خدمة ما في مصلحة حكومية أخرى مجاورة. حينما خرجت وجدت (كالمعتاد) سيارة قد توقفت بإهمال في عرض الموقف مُعِيقة لخروج سيارتي، مما يعني ضرورة البحث عن سائقها. بسؤال مسؤول التأمين في المصلحة الحكومية والتي يُتوقع أن يكون صاحب السيارة المُعيقة ينتمي اليها (وبالحضور معي للتعرف عليها) اخبرني انها للأستاذ (محمد عبدالعاطي) والذي يعمل في قسم الإيرادات في المصلحة..!! إذن الأمر سهل (قلت في نفسي!!)…علي أن أجد هذا المهمل وينتهي الأمر!!! شكرت المسؤول الذي أذن لي بالدخول للمصلحة الحكومية (إياها) لأجد ضالتي وتمنيت في نفسي أن ينتهي الأمر سريعاً على خير. توقفت في أقرب مكتب صادفني (لكبر حجم المؤسسة الحكومية) وسألت بصورة عشوائية موظفاً في مكتبه يتسلى بصحيفة (رياضية) أمامه…

بعد التحية سألته من المدعو محمد عبدالعاطي!! رفع الرجل رأسه من الصحيفة قبل أن يُبدل نظارة القِراءة بنظارة أخرى في مكتبه ليتفرس أكثر في ملامح السائل الذي أمامه..!!! ثم أنه سأل بعد أن رد التحية (هل تعني محمد عبد العاطي عمر أم محمد عاطي الصادق؟؟؟)…حينما وجد مني حِيرةً أضاف في فضول (ماذا تريد منه بالضبط؟؟)…حكيت له في عُجالة القصة قبل أن يقول إذن فأنت تعني محمد عبد العاطي عمر!! هو الذي يملك سيارة من النوع الذي وصفته!! ثم انه اردف معلومات قد لا تخصني كثيراً (محمد عبدالعاطي عمر لديه نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة لأن أجر الحكومة كما تعلم لا يكفي حتى نهاية الشهر قل لي يا استاذ بربك كيف لموظف يتقاضى الألفين وخمسمائة وستين جنيهاً أن يُعِيل اسرته ، أما محمد عاطي الصادق فهو على باب الله وغير (فهلوي) ما يكفي مثل زميله. يمكن أن تجده في المكتب الرابع في نفس هذا الاتجاه. شكرته لمعلوماته الغزيرة التي غمرني بها ورحلت!!!

إذن دعني أُلخص ما جمعته عن الرجل، اسمه محمد عبدالعاطي عمر، يتقاضى أجراً يبلغ الألفين وخمسمائة وستين جنيهاً، لا تكفيه، هو متزوج، ولديه اسرة، يعمل في تجارة السيارات، (مُفتح) ويلعب بالبيضة والحجر، زملاؤه الآخرون يحسدونه على ما هو فيه، عظيم جداً!!!. أعتقد أنني قد اقتربت من الهدف. دلفت الى المكتب المعني ولربما قد أخطأت في مكتب قبله أو بعده لا اعلم يقيناً. لكني وجدت مجموعة من الموظفات يجلسن في مكاتبهن ويثرثرن في (اللاشيء) كما هو معتاد، قبل أن يصمتن ليبحلقن في القادم الغريب. اخترت أكبرهن سناً (إن كان حدسي صحيحاً). فكما تعلم من الصعوبة بمكان أن تتعرف على أعمار النساء في العموم. بعد أن ألقيت عليها التحية سألتها عن محمد عبد العاطي عمر، وحكيت لها القصة على عجالة. أخذت تتفحصني (كأي امرأة تحترم نفسها) من حذائي الذي حرصتُ على تلميعه صباحاً، مروراً الى بنطالي الكحلي والذي لم انتبه الى ضرورة إعادة تهذيبه (بالمكواة) لأني ارتديته على يومين أو ربما ثلاثة، ثم قميصي ذو (الكاروهات) والذي أتوقع على الدوام أن يجعلني (وجيهاً). قبل أن ترفع رأسها وتتأمل ملامحي. لابد انني كنت (مخبولاً) حينما اخترت هذه المدام أو الآنسة أو (الحبوبة)، لا يهم!!!. حينما انتهت من مرحلة (كشف الهيئة)، مصمصت شفتيها في (قرف) واضح لا أعلم سراً له، قبل أن تتساءل بطريق ذات مغزى ومعنى (منذ متى يمتلك محمد عبدالعاطي عمر سيارة؟؟) ثم انها أضافت شيئاً عن (فساد البشر والحكومة التي لا تدري ما يصنع موظفوها) حيث أحالتني للمكتب المجاور. وعادت لتكتب في الدفتر الذي أمامها. ولربما لم ترفع رأسها لتتأكد أني قد غادرت أم مازلت مُتسمرا أمامها.

إذن محمد عبدالعاطي عمر بِإضافة كل الحصيلة المعلوماتية السابقة فهو (حرامي مختلس من وجهة نظر زملائه) لاشك في هذا. في المكتب التالي وجدت ضالتي مباشرة بوجود رجلين يتحدثان عن عدم ثبات سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى والذي حتماً يؤثر بطريقة مباشرة على الأسعار إلى آخر تلك (الاسطوانة!!). توقفا عن حديثهما حينما سألت عن هذا (المحمد)، (العبد العاطي)، (ابن عمر)!! فأجاب أحدهما (أنا.!!). وحينما حكيت عليه القصة من أولها، اعتذر أيما اعتذار لأنه كان ينوي السفر الى (كوستي) لوفاة قريب له هناك وقرر أن يمر على المكتب لأمر يخصه. ووعدني أن يحضر معي حالاً لتحريك سيارته المتوقفة في إهمال. قبل أن نتحرك استوقفه زميله ليسأله عن سعر صرف الدولار وعن رغبته في تغيير بعض الدولارات التي يملكها. محمد عبدالعاطي عمر وعده خيراً ونصحه بأن يبقي أمر تجارة العملة في طي الكتمان لأن للحوائط آذان!!!! لابد أنه معتوه. هذا (الرجل) لا يعلم أنه يسير في المجتمع السوداني وكأنه في شارع مزدحم دون أن يرتدي ملابسه. الكل يتفرج عليه وهو (عريان)!!!

ملاحظة:

أغلب الأسماء في هذا المقال لا تطابق أصحابها الحقيقيين، وتم تحوير القصة لأن الواقع أغرب من الخيال !!!