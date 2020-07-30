غادر الخبير البدوي ففقدنا منهجاً اقتصادياً متكاملاً !

*1-

بمغادرة الخبير الإقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادى يكون السودان قد خسر منهجاً إقتصادياً متكاملاً كان كفيلاً بإخراج الإقتصاد السوداني المأزوم من هاوية الانهيار الإقتصادي الموروث من النظام البائد إلى بر الأمان المأمول على يد خبير المعالجات الكلية للإقتصاد كما يسميها دوما وفق علمه ووفق خبرته و وفق تجربته المكتسبة من أعرق المنظمات الاقتصادية العالمية !!*

*2-

أزمة الإقتصاد السوداني أزمة شاملة ومتكاملة وكلية تشمل كل جوانب الاقتصاد ؛ بل فهي أزمة متداخلة ومتشابكة ومتفاقمة بصورة مقلقة ومزعجة وتحتاج إلى منهج علاجي شامل ومتكامل ومؤلم و إلى مدى زمني ليس بالقصير ولا العاجل ولذلك فلا جدوى ولا فائدة من استخدام كل أنواع المسكنات والمهدئات المؤقتة ؛؛ والدكتور إبراهيم البدوي لجأ إلى التشخيص الصحيح والسليم للداء المزمن وبدأ في صرف الدواء المر والعلاج العلقمي الذي يحتاج إلى صبر ولكن هيهات فقد ضاع الآن كل ذلك ..*

*3-

السودان يعاني من تضخم متفاقم كما يعاني من اختلال رهيب في ميزان المدفوعات بين الواردات الباهظة والصادرات المتدنية حيث تعادل الواردات أربعة أضعاف الصادرات مما يؤكد بأن الإنتاج دون الطموح بل في تدن مرعب ومخيف وقد سعي البدوي جاهدا في التركيز على دعم وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي بينما يركز المنظرون فقط على استمرار عمليات الدعم للسلع والخدمات دون التفكير في تحويل الدعم إلى مدخلات الإنتاج وإلى دعم المنتج في موقع إنتاجه ..*

*4-

السودان محاط بحدود برية مفتوحة مع دول عديدة تنشط فيها عمليات التهريب للسلع المدعومة من الحكومة السودانية وبالذات سلعتي الدقيق والوقود اللتين ينشط في تهريبهما تجار التهريب عبر الحدود لتحقيق أرباح هائلة جراء ذلك ؛؛ الدكتور إبراهيم البدوي حاول جاهدا تقليل ذلك الدعم لسلع مهربة إلى دول أخرى وتحويله دعما مباشرا لمستحقيه عبر زيادة المرتبات وعبر خلق مظلة ضمان إجتماعي بدأ في تنفيذها بالفعل قبل مغادرته المقعد الوزاري وبمغادرته فقد خسر المستحق وكسب المهرب ..*

*5-

البدوي بدأ السير في سبيل تعزيز وترسيخ المفاهيم الإقتصادية الملائمة مع السودان ومع شعب السودان عندما سعى لتحويل مؤتمر المانحين إلى مؤتمر أصدقاء السودان تحقيقا لكرامة الإقتصاد السوداني الذي أراد له أن يغادر معززاً مكرماً مربع ومحطة المنح والعطايا إلى مربع الصداقة والذي تحول لاحقا إلى مربع شركاء السودان في مؤتمر برلين حتى يتسنى للسودان أن يصبح شريكا مع المجتمع الدولي والإقليمي بموارده المتعددة والمتجددة وأن يكون دور المجتمع الدولي والإقليمي بدوله ومنظماته الإقتصادية وبنوكه التنموية دور شراكة مع السودان وليس دور مانح أومتصدق ؛؛ السودان يحتاج إلى شراكة إقتصادية وسياسية تعتمد على الندية لا الدونية وهذا ما سعى إليه الخبير البدوي بوطنية صادقة وخالصة ومتجردة ولكن فلوات الفكر الإقتصادى القاصر والعاجز قد أعاقت كل ذلك بضيق الأفق وضيق النفس ومحدودية النظرة الآنية الضيقة ..*

*6- بذهاب البدوي قد ذهب منهج إقتصادي متكامل كما ذهبت إلى غير رجعة مدرسة اقتصادية كلية كانت كفيلة بانتشال الإقتصاد السوداني من الهاوية السحيقة التي أسقطه فيها فساد واستبداد وعبث النظام السابق الذي اعتاد دغدغة مشاعر وأفئدة الشعب السوداني بفرية وأكذوبة بقاء الدعم وعدم رفع الدعم و نخشى أن يأتي الوزير البديل غدا ليعزف لنا على ذات الأسطوانة المشروخة والمجربة سنينا عددا ؛؛ و لدول الجوار أن تفرح بعودة واستمرار تجارة التهريب لسلع مدعومة من مال الشعب السوداني المغلوب على أمره ..*

*7-

السودان لن يخرج من أزماته الاقتصادية المركبة والمتشعبة والمتفاقمة إلا بالتركيز على الإنتاج الزراعي وبدعم مدخلات الإنتاج الزراعي ؛؛ بل بدعم المنتج الزراعي حتى يتسنى تحقيق صادرات زراعية تعادل أو تفوق الواردات بدل أن تظل الصادرات ربع الواردات كما هو حالنا الآن ؛؛ و معروف أن كل الواردات تأتي بالدولار الذي يزداد سعره صباح كل يوم جديد ما دمنا لا ننتج ونصدر ما يجلب لنا عائد صادر يغطي الواردات ؛؛ حيث ما زال البون شاسعا ما بين ميزان المدفوعات للواردات التي تفوق أضعاف أضعاف الصادرات الهزيلة نتيجة إنتاج هزيل و ضعيف في بلد زاخر بالموارد المكتظة بالخيرات داخل باطن الأرض و خارجها ..*