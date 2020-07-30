تاور يتعهد بدعم مبادرة نظافة الخرطوم

الخرطوم :السوداني

أكد عضو المجلس السيادي بروفيسور صديق تاور، دعم الحكومة لكل الجهود الشعبية والمجتمعية لنظافة ولاية الخرطوم.

وقال تاور خلال مخاطبته الملتقى التفاكري حول سيرة مبادرة نداء الخرطوم لترقية البيئة والخدمات بقاعة الصاداقة ، ان فكرة المبادرة تعبر عن المسؤولية ولكل من يهمهم مظهر البلاد، مؤكدا دعم المبادرة لتحسين الصورة العامة مظهرا وسلوكا وأن لا تقل البلاد عن مثيلاتها، لأن العاصمة هى واجهة البلد، مشيرا لإمكانية استعادة صور الخرطوم العاصمة القديمة المعروفة بالنظافة والترتيب.

. وقال تاور ان المبادرة تقدمت على الدور الرسمي وتحاول عكس المحاولة فى كيفية إبراز الصورة القديمة رغم الظروف الحالية.

من جانبه اشار وزير البني التحتية والنقل، هاشم ابنعوف لوجود منسق من داخل الوزارة وقال يوجد نشاط كبير فى الولاية وحدثت هبة شعبية وتفاعلية لمبادرة الخرطوم للنظافة.

من جهته اعلن د. بشرى حامد رئيس المجلس الأعلى للبيئة الوقوف مع المبادرة وتسهيل كل المطلوبات بالولاية وحصر النفايات وكمية العمال، موضحا ان المبادرة عملت فى ظروف مشكلة الوقود وإغلاق الكباري وفقد الثقة مابين المواطن والحكومة.

فيما أكد رئيس المبادرة الأستاذ أمين بشير النفيدي أن المبادرة فكرة تعبر عن الاهتمام بالعاصمة ووضع النظافة وكيفية إصلاحها، واوضح ان المبادرة بدأت بمجموعة تضم رجال أعمال وقانونيين وأطباء ورموز مجتمع تم دراسة المشاكل التى تعاني منها وبدأت ببعض الأعمال