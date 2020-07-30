حارس هلال التبلدي: معسكر الابيض الأفضل وجاهز لسيكافا

أشاد حارس هلال الابيض الشاب محمد عثمان السنجك بقرار مجلس إدارة هلال التبلدي باختيار معقل النادي معسكراً تحضيريا لاستكمال الموسم لجهة الأجواء المثالية بعروس الرمال حيث تعيش فصل الخريف وتنعم بطقس رائع وسهولة التنقل وقرب وتوفر الملاعب بالإضافة للدعم المجتمعي من قبل سكان المدينة والأقطاب والجهات .

وكشف عن وصول عناصر الفريق لجاهزية ممتازة بعد عمل مكثف خلال الايام الماضية من الجهاز الفني وللإقبال الكبير والشهية المفتوحة للاعبين ورغبتهم في الظهور بمستوى أقوى من مستويات الفريق قبل توقف الدوري.

وقال سنجك إنهم كحراس يبلون بلاءً حسنا ويتدربون بقوة مع المدرب ” حسن ايطاليا ” وان مرمى الفريق بأمان مع زملائه الحراس، وقال إنهم يحفزون بعضهم البعض وليس هنالك أحد منزعج من عدم اللعب أساسياً بل التحدى العام وضع الفريق في المقدمة ، وأبدى سنجك سعادته بالاهتمام والتوجيهات من قبل مدرب الحراس وانه سيحصل على فرصته قريباً ويطمح للمشاركة مع شباب صقور الجديان في بطولة سيكافا القادمة حال قيامها او مشاركة منتخبنا فيها وبقية منافسات المنتخبات السنية وهذا ما يعمل من أجله رفقة مدرب المنتخب حاليا