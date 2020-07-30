حكومة الخرطوم تسلم منسوبي الوزارات والمحليات خراف الأضاحي

الخرطوم: السوداني

أنهت اللجنة العليا لتوفير وتوزيع خراف الأضاحي للعاملين بحكومة ولاية الخرطوم، أعمالها مساء اليوم الخميس، وذلك بعد أن أكملت تسليم منسوبي الوزارات والمجالس العليا والمحليات والأجهزة والهيئات والدواوين والشركات التابعة لحكومة الولاية، الكميات المخصصة من الأضاحي.

وقال مقرر اللجنة العليا د. عصام بطران، إن اللجنة سلمت جميع مندوبي الوحدات البالغ عددها ٤٤ وحدة ولائية، الحصص المقررة لكل وحدة ابتداءً من السادس والعشرين من الشهر الجاري، واستمرت عمليات التسليم وإجراء المعالجات للرواجع والكميات الإضافية حتى مساء اليوم الخميس.

وأضاف بطران أن الكميات المُسلّمة بلغت (23) ألف رأس من الضأن بكلفة تجاوزت (316) مليون جنيه تم توفيرها بتمويل من محفظة قُوت العاملين القومية بضمانات السداد والاستقطاع الشهري من مرتبات العاملين بوزارة المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم بواقع سعر (١٣٧٥٠) جنيهاً للخروف مكتمل الشروط الشرعية والصحية ويتراوح وزنه بين (٣٨ – ٤٠) كيلو بأقساط لمدة (١٠) أشهر اعتباراً من مرتب شهر اغسطس القادم.

وأكد مقرر اللجنة العليا تنفيذ المشروع بنجاح بنسبة بلغت (١١٥%)، حيث كان الربط المقدر (٢٠) ألف رأس من المواشي، ولكن اللجنة بالتنسيق مع محفظة قُوت العاملين استجابت لطلبات الكميات الإضافية لمعلمي مرحلة الأساس بكل من محليات بحري وكرري والخرطوم لتأخر تسليم كشوفات الراغبين من منسوبيهم تقديراً من اللجنة لانشغالهم بامتحانات مرحلة الأساس.

ونال قطاعا التعليم والصحة، النصيب الأكبر من الأضاحي بنسبة تخصيص بلغت (٤٥%) من جملة المشروع.