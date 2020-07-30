الحجاج يودعون مشعر عرفات بالدموع

مكة – السوداني: وكالات

ودع حجاج بيت الله الحرام مشعر عرفات، بعد أن وقفوا فوق جبل الرحمة، رافعين أكفهم بالدعوات تسبقها الدموع والأمنيات، وتوجهوا بعدها إلى مشعر مزدلفة.

ونفر الحجاج إلى مزدلفة بعد وقوفهم في عرفات، فيما أعلن وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة تتم على أفواج متفرقة.

وأكد مدير الأمن العام السعودي اكتمال خطة تفويج الحجاج من عرفات.

لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا

وأشادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بالإجراءات التي اتخذتها السعودية لحماية الحجاج. وقالت المنظمة العالمية إن إجراءات السعودية خير مثال على ما يمكن تطبيقه للوقاية من كورونا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العال قبل ذلك بأن الحالة الصحية للحجاج جيدة جدا ولا توجد حتى الآن أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج.