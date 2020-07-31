في خطابة للشعب.. البرهان يدعو الجميع للعمل من أجل وحدة الصف والتضامُن

الخرطوم: السوداني

أكّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على وحدة الصف والتضامُن والتعاون والتسامُح والتسامي فوق الذات من أجل المصلحة العليا وللنهوض بالوطن والعمل على تقدمه وازدهاره.

وقال البرهان في خطابه للشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إنّ البلاد تمر بظروف استثنائية فرضها واقع الانتقال والسعي الجاد للتحول نحو دولة المُؤسّسات، داعياً الجميع للعمل من أجل وحدة الصف والتضامُن، منوهاً إلى أهمية العمل من أجل ترسيخ مبادئ النهج الديمقراطي من خلال الممارسة المسؤولة التي تضع الوطن فوق الجميع، والحرص على مصالحه العليا، وإشاعة روح التسامُح ونبذ الفرقة، وتمتين عرى التلاحم من أجل بناء وتعزيز الوحدة الوطنية.

وثمّن البرهان إلى أهمية دور الشباب الذين قادوا ثورة التغيير في بناء الأمة ونهضتها مِمّا يستوجب العمل على تحقيق آمالهم وطُمُوحاتهم في بناء سودان الحُرية والسلام والعدالة، وترحّم البرهان في خاتمة خطابه على أرواح الشهداء الذين ضحُّوا من أجل كرامة وعزة وحرية وأمن وإستقرار المواطن السوداني.