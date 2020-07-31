رئيس مؤتمر البجا يعلن عن مبادرة للمصالحة الوطنية الشاملة

الخرطوم: السوداني

أعلن رئيس مؤتمر البجا المعارض رئيس وفد التفاوض لمسار الشرق أسامة سعيد، عن إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية الشاملة، موضحاً انه يفتح بموجبها حوارا سودانيا سودانيا يشمل الجميع ويهدف الى إرساء دعائم التحول الديمقراطي ويقلل مخاطر عودة الاستبداد.

وقال إن ذلك يأتي استشعاراً من مجموعته بالمسؤولية الوطنية، مضيفاً انهم توصلوا للموقف بعد إجراء تقيّيم موضوعي بين وجود إستقطاب حاد بلغ مداه، وان التدهور الامني والاقتصادي أصبحا يهددان وجود الدولة، وهنأ سعيد الشعب السوداني، وعبّر عن امنياته ان يشهد السودان وينعم بالسلام والأمن والاستقرار.